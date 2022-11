Η Λιντς απέκλεισε μόνιμα οπαδό της που χλεύασε τους φίλους της Λίβερπουλ για το Χίλσμπορο

Η Λιντς φέρεται να επέβαλε μόνιμο αποκλεισμό σε έναν οπαδό της που χλεύαζε εκείνους της Λίβερπουλ για την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Το Sports Illustrated αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ότι υπήρξε έξαρση σε συνθήματα μίσους που σχετίζονται με το Χίλσμπορο με αποδέκτες τους οπαδούς της Λίβερπουλ τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αγώνας του περασμένου Σαββατοκύριακου (29/10) κόντρα στη Λιντς είδε επίσης φιλάθλους να γράφουν απαράδεκτα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με την καταστροφή που οδήγησε σε θάνατο 97 ανθρώπους, ενώ 766 ακόμα τραυματίστηκαν.

Μια ανάρτηση από έναν θαυμαστή έκανε αναφορά στην εφημερίδα «The Sun», η οποία έγραφε ψέματα για το τί συνέβη εκείνη την ημέρα. Η εικόνα που αναρτήθηκε έδειχνε τον άνδρα να στέκεται έξω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό κρατώντας την εφημερίδα, με λεζάντα: «Θύματα FC». Η ανάρτησε έλαβε πολλές αναφορές και έκτοτε αφαιρέθηκε από το twitter, με πολύ κόσμο να απευθύνει εκκλήσεις προς τη Λιντς να αναλάβει δράση κατά του οπαδού.

Σύμφωνα με τον Τσαρλ Χένεσι υποστηρικτή της Λίβερπουλ, ο εν λόγω άνθρωπος εμποδίστηκε να μπει στο γήπεδο και συνελήφθη. Αργότερα μέσω email η Λιντς επιβεβαίωσε ότι τον έχει αποκλείσει οριστικά!

Το email έγραφε: «Η Leeds United FC λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη συμπεριφορά των οπαδών μας είτε παρακολουθούν αγώνες που παίζονται εντός, είτε εκτός έδρας. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς μας, έχουμε απαγορεύσει το άτομο για το οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας. Του έχει απαγορευτεί μόνιμα να παρευρεθεί σε οποιονδήποτε αγώνα της Λιντς Γιουνάιτεντ, εντός και εκτός έδρας. Η Λιντς Γιουνάιτεντ δεν επιδοκιμάζει αυτή τη συμπεριφορά, δεν εκπροσωπεί τον σύλλογό μας και έτσι τα άτομα που συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο τιμωρούνται».

Thank you to all Stewards at @LFC who worked quickly, discreetly and professionally to ensure that the individual insighting hate with his Sun newspaper tweets,

was prevented from entering our ground & subsequently arrested.



I believe Leeds FC have also banned him for life.

👏👏