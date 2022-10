Πολύ όμορφη κίνηση από τη Φούλαμ, η οποία εν'όψει της εντός έδρας αναμέτρησης απέναντι στην Έβερτον (29/10-19:30) δώρισε στους φίλους της κασκόλ της ομάδας.

Κάθε σύλλογος οφείλει να δείχνει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους και τους υποστηρικτές του. Στην Αγγλία αυτό το γνωρίζουν καλά. Έτσι, η Φούλαμ ενόψει της εντός έδρας δοκιμασίας της απέναντι στην Έβερτον (29/10-19:30) προχώρησε σε μια πολύ ωραία κίνηση. Το κλαμπ φρόντισε να αφήσει σε κάθε θέση του «Craven Cottage» από ένα κασκόλ με τα χρώματα και το σήμα της ομάδας. «Πάντα δείχνετε την υποστήριξή σας. Σήμερα σας το κάναμε λίγο πιο εύκολο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος με δημοσίευσή του στα social media.

