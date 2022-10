Η Νιούκαστλ πήρε το προβάδισμα στην έδρα της Τότεναμ, όταν στο 31΄ο Γιορίς συγκρούστηκε με τον Γουίλσον έπειτα από άστοχη έξοδο και στη συνέχεια ο Άγγλος τον τιμώρησε για το 1-0.

Μαντάρα τα έκανε ο Ούγκο Γιορίς στην αναμέτρηση κόντρα στη Νιούκαστλ, δίνοντας την ευκαιρία στους Magpies να προηγηθούν. Στο 31΄του αγώνα ο Γάλλος κίπερ έκανε τελείως άστοχη έξοδο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον Γουίλσον, ο οποίος έμεινε όρθιος και κρέμασε τον έμπειρο τερματοφύλακα για το 1-0 των Magpies. Ένα γκολ που επικυρώθηκε και με τις ευλογίες του VAR που έκρινε καθόλα νόμιμη την ενέργεια του επιθετικού της Νιούκαστλ, με το 1-0 να μετράει κανονικά εις βάρος της Τότεναμ.

3 hours into the week and Lloris has ruined it already, sweet pic.twitter.com/avsWOXLHBL