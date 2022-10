Γκουαρδιόλα: «Ο Χάαλαντ δεν είναι ο καλύτερος επιθετικός που έχω κοουτσάρει, υπάρχει και ο Μέσι» (vids)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς με την Μπράιτον για το αν έχει προπονήσει πιο ολοκληρωμένο επιθετικό από τον Χάαλαντ κι εκείνος απάντησε πως είχε στην ομάδα του τον Μέσι.

Ο Καταλανός τεχνικός έδειξε απορημένος όταν τον ρώτησαν στις δηλώσεις μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα με την Μπράιτον αν ο Χάαλαντ είναι ο ολοκληρωμένος επιθετικός που έχει προπονήσει ποτέ ανταπαντώντας κι εκείνος με μία ερώτηση-δήλωση «Και ο Μέσι;», σε μία προσπάθεια να καταδείξει πως δεν συγκρίνονται, κατά τη γνώμη του, οι δύο παίκτες.

«Και ο Μέσι; (ακολουθούν γέλια). Αδιαμφισβήτητα τα νούμερά του είναι εκπληκτικά, απίστευτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητά του. Δεν είναι ο καλύτερος, είναι ένας από τους καλύτερους που είχα ποτέ σίγουρα».

Journalist: “Is Haaland the most complete striker you’ve ever coached?”



Pep Guardiola: “And Messi? 😂😂😂



English media on mission to trick Guardiola on weekly basis but Pep week in and week out saying Messi is the most complete player he's ever coached 🐐🐐