Η Γουλβς προέβη στην απόφαση να διατηρήσει στον πάγκο της τον Στιβ Ντέιβις μέχρι το 2023, δηλαδή για το πρώτο μισό της σεζόν.

Η τελευταία αποτυχία των «λύκων» να προσελκύσουν τον Μικ Μπιλ της ΚΠΡ τους οδήγησε στην απόφαση να διατηρήσουν στον πάγκο τους τον Άγγλο τεχνικό μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να αναζητήσουν με περισσότερη ηρεμία τον επόμενο προπονητή τους. Μέχρι πρότινος, ο Στιβ Ντέιβις είχε τον ρόλο του προπονητή στην Κ18 του κλαμπ την τελευταία τριετία.

Μαζί του στο σταφ θα είναι οι Τζέιμς Κόλινς και Τόνι Ρόμπερτς ενώ θα προστεθούν κι άλλα μέλη τις προσεχείς ημέρες. Το πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας είναι εκείνο κόντρα στην Λέστερ την Κυριακή (23/10).

Η Γουλβς μίλησε με περίπου 15 υποψηφίους και πέρα από εκείνους που απέρριψαν την προοπτική αυτή, όπως οι Λοπετέγκι και Μπιλ, οι υπόλοιποι κρίθηκαν ανεπαρκείς από την ομάδα και μέσα σ' αυτούς βρίσκεται και ο Πέδρο Μαρτίνς.

We can confirm Steve Davis will remain in charge of the first-team until 2023.



