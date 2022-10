Ο Κασεμίρο σημείωσε την καλύτερή του εμφάνιση μέχρι στιγμής στην Premier League, στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τότεναμ (2-0) το βράδυ της Τετάρτης και άρχισε η απόσβεση των 60 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ ήταν κάπως μια μεταγραφή-έκπληξη το καλοκαίρι, αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να αποκτήσει τον νούμερο ένα μεταγραφικός της στόχο Φρένκι ντε Γιονγκ. Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το πέμπτο του Champions League την περασμένη σεζόν, ο πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ένας εντελώς διαφορετικός τύπος μέσου από αυτό που είχε προσπαθήσει να φέρει ο Τεν Χαγκ.

Αρχικά, ο 30χρονος έπρεπε να περιμένει στον πάγκο, λόγω της καλής φόρμας του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στην αρχή της σεζόν, αλλά εσχάτως άρχισε να δείχνει ακριβώς γιατί άξιζε την δαπάνη των 60 εκατομμυρίων λιρών, παρά το λάθος που έδωσε στην Έβερτον ένα γκολ στη νίκη της Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Τότεναμ. Απογειώθηκε αργά στο παιχνίδι και οι προσπάθειές του στο κέντρο τού χάρισαν ένα τεράστιο χειροκρότημα από το πλήθος.

«Έχουμε επιτέλους έναν χαφ που μπορεί να αμυνθεί, έχει περάσει πολύς καιρός», δήλωσε οπαδός της Γιουνάιτεντ στα social media. Ο Βραζιλιάνος διεθνής είχε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και κινούνταν με τέτοιο τρόπου που απελευθέρωνε τους άλλους μέσους να προωθηθούν. Πιο συγκεκριμένα, τελείωσε το ματς με 71 επαφές, 50/59 επιτυχημένες πάσες, 10 επανακτήσεις κατοχής, 8 πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου (οι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο), 6 κερδισμένες μονομαχίες, 4 τάκλιν, 2 σουτ, 2 κλεψίματα.

