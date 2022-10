Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ παραμένει εγγύηση για την άμυνα των Reds στο φρούριο του «Άνφιλντ».

Αν υπήρχε τρόπος να σταματήσει κάποιος τον Έρλινγκ Χάαλαντ και την εκκωφαντική φέτος, Μάντσεστερ Σίτι, τον έδειξε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ο Ολλανδός στόπερ πραγματοποίησε την καλύτερη ίσως φετινή του εμφάνιση και εκ του αποτελέσματος συνέβαλε τα μέγιστα στη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ επί των Σίτιζενς (1-0), αφού κράτησε τον Νορβηγό «killer» στο μηδέν έπειτα από επτά διαδοχικά παιχνίδια που σκόραρε τουλάχιστον μία φορά!

Εκτός της νίκης και της επικράτησης επί του πιο «καυτού» στράικερ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ο «VVD» επιβεβαίωσε την τρομερή παράδοση που έχει χτίσει με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, στα σχεδόν πέντε χρόνια παρουσίας του Ολλανδού στο κλαμπ (πήρε μεταγραφή τον Γενάρη του 2018), δεν έχει ηττηθεί ποτέ εντός έδρας στο πρωτάθλημα!

After 69 games, Virgil van Dijk is STILL unbeaten for Liverpool at Anfield in the Premier League.



Nice. pic.twitter.com/CPjRm1MPhU