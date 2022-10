Οι ομάδες ανδρών και γυναικών της Τσέλσι φόρεσαν μπλουζάκια στην προθέρμανση προς την τιμήν της Έμα Χέιζ μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Η προπονήτρια της Τσέλσι, υποβλήθηκε σε επείγουσα υστερεκτομή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ενδομητρίωσης και θα χρειαστεί να μείνει αρκετό χρόνο μακριά από τους πάγκους για να αναρρώσει.

Τόσο οι άνδρες των «μπλε του Λονδίνου», που παίζουν κόντρα στην Άστον Βίλα, όσο και οι γυναίκες, που αγωνίζονται εκτός έδρας απέναντι στην Έβερτον, φόρεσαν κατά τη προθέρμανση μπλούζες, που έγραφαν πάνω «Περαστικά Έμα» θέλοντας να δώσουν κουράγιο στην πιο επιτυχημένη προπονήτρια στην ιστορία της WSL.

Δείτε τις φωτογραφίες με τα μπλουζάκια για την Έμα Χέιζ:

Chelsea are warming up in shirts in support of Chelsea Women manager Emma Hayes, who had to have emergency surgery last week 💙 pic.twitter.com/7haQ4pEbfv