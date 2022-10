Το βράδυ της Τρίτης (12/10) η Λίβερπουλ διέσυρε με 7-1 τη Ρέιντζερς αλλά το 7ο γκολ είναι αυτό που τράβηξε τα βλέμματα όλων και ο λόγος ήταν ο Χάρβεϊ Έλιοτ.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές στο φετινό Champions League χάρισε ο Χάρβεϊ Έλιοτ στο εκτός έδρας ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Ρέιντζερς για το Champions League.

Ο νεαρός εξτρέμ κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 7-1 (!) και να πανηγυρίσει το πρώτο του τέρμα στην κορυφαία διασυλλογική διοργανώση. Ωστόσο, πρόσφερε μαζί με τον Μοχάμεντ Σαλάχ ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο.

Συγκεκριμένα, με τον διαιτητή να περιμένει την απόφαση του VAR για το αν θα μετρήσει το γκολ, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής είχε πάρει μία στοργική αγκαλιά τον νεαρό συμπαίκτη του και περίμενε μαζί του να επικυρωθεί το τέρμα.

Η Λίβερπουλ ανέβασε την στιγμή που ο ρέφερι της αναμέτρησης δείχνει τη σέντρα και προσφέρει στον Βρετανό μεσοεπιθετικό μία ξεχωριστή ανάμνηση στην καριέρα του.

