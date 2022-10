Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, ταξίδεψε από το Μιλάνο στο Λονδίνο σε... οικονομική αεροπορική θέση και έγινε viral για την επιλογή του.

Οι «top-class» ποδοσφαιριστές μας έχουν συνηθίσει να ταξιδεύουν με τσάρτερ και ιδιωτικά, χλιδάτα τζετ, όμως ο Ρις Τζέιμς είναι πιο... απλός τύπος. Ο διεθνής δεξιός μπακ κάθισε μια έξτρα μέρα στο Μιλάνο μετά τη νίκη της Τσέλσι μέσα στην έδρα της Μίλαν, μετά από σχετική άδεια του Γκρέιαμ Πότερ, επέστρεψε την επομένη με δικά του έξοδα και δεν έβαλε το χέρι... βαθιά στην τσέπη.

Ο 22χρονος αμυντικός αμοίβεται με 250 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, όμως επέλεξε να κλείσει οικονομική αεροπορική θέση σε «friendly budget» αεροπορική εταιρεία, η οποία κόστισε μόνο 29 λίρες. Πάντως έκανε και οικονομική υπέρβαση... 11 λιρών για να έχει περισσότερο χώρο στα πόδια για να είναι πιο άνετα το τραυματισμένο του γόνατο. Φυσικά αρκετοί ήταν οι συνεπιβάτες του Τζέιμς που έσπευσαν για μια φωτρογραφία και ένα αυτόγραφο.

Love the fact Reece James came back on an Easy Jet flight yesterday and not some private flight. pic.twitter.com/iHCcteLuTS