Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η Ένωση Ποδοσφαιριστών Αγγλίας (PFA), σύμφωνα με την οποία 40 ποδοσφαιριστές από τις πρώτες τέσσερις κατηγορίες του Νησιού σκέφτηκαν να αυτοκτονήσουν στο παρελθόν.

Δυσοίωνη είναι η πραγματικότητα γύρω από την ψυχική υγεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο έρευνας που δημοσίευσε η Ένωση Ποδοσφαιριστών Αγγλίας (PFA) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10), προκύπτει πως το 5% των επαγγελματιών παικτών στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες έχουν σκεφτεί την αυτοκτονία σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Η μελέτη συντάχθηκε την περασμένη σεζόν με δείγμα 843 άνδρες ποδοσφαιριστές από την Premier League και την EFL, εκ των οποίων οι 40 παραδέχθηκαν πως είχαν αυτοκτονικές τάσεις στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, διπλάσιο είναι το ποσοστό (10%) των παικτών που δήλωσαν πως έχουν υποστεί bullying στη διάρκεια της καριέρας τους.

Ο δόκτωρ Μάικλ Μπένετ που αποτελεί σύμβουλο ευεξίας ποδοσφαιριστών της PFΑ χαρακτήρισε τους αριθμούς αυτούς ενδεικτικούς του πόσο σοβαρά είναι αυτά τα ζητήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, το 12% των παικτών που πήραν μέρος δήλωσαν πως ένιωσαν πίεση για να κάνουν το εμβόλιο κατά της Covid-19, ενώ περισσότεροι από το ένα πέμπτο (189 παίκτες στο σύνολο) έχουν βιώσει εκτεταμένο άγχος, στο σημείο να φοβούνται ότι κάτι άσχημο θα συμβεί.



