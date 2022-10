Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Λουίς Ντίας θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες και θα επιστρέψει στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για τον Γιούργκεν Κλοπ. Μετά την απώλεια του Αρτούρ ο προπονητής της Λίβερπουλ χάνει και τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός εξτρέμ τραυματίστηκε στο γόνατο του στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Συνεπώς ο διεθνής ακραίος επιθετικός θα επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο Κολομβιανός είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στη Λίβερπουλ από τον προηγούμενο Γενάρη, όταν και αποκτήθηκε από την Πόρτο. Την τρέχουσα σεζόν ο Λουίς Ντίας έχει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 12 εμφανίσεις.

Liverpool's Luis Diaz out until after the World Cup according to reports in Colombia. No surgery required on knee injury