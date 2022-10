Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησαν καμπάνια και μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν από το Νησί τον Έρλινγκ Χάαλαντ επειδή είναι... ρομπότ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι απλά... εξωπραγματικός. O 22χρονος σέντερ φορ έχει κάνει τρία διαδοχικά εντός έδρας χατ τρικ σε ματς Premier League, έχει πετύχει συνολικά 19 γκολ σε δώδεκα ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και σκορπάει τον τρόμο στους αντιπάλους των Πολιτών.

Ένας «απελπισμένος» οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το username «Ten Hag's Reds» θέλει να διώξει τον Χάαλαντ από το Νησί μετά τα «όργια» του Νορβηγού με «θύμα» την ομάδα του και προσπαθεί να μαζέψει υπογραφές, καθώς θεωρεί πως ο νεαρός επιθετικός είναι... ρομπότ!

«Απλά δεν είναι δίκαιο, μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε. Αυτό το ρομπότ δεν θα έπρεπε να συνεχίσει στη χώρα μας» αναφέρει η περιγραφή της καμπάνιας, η οποία μέχρι στιγμής έχει μαζέψει από από ένα 1,8 εκατομμύρια υπογραφές!

1.8M Signatures for Haaland to be deported from England. pic.twitter.com/xqT8NBErF0