Νεαρός οπαδός πήγε στο «Etihad» φορώντας φανέλα Γιουνάιτεντ και στο ημίχρονο φόρεσε κασκόλ της Σίτι!

Αλλιώς τα περίμενε, αλλιώς κύλησαν τα πράγματα για έναν νεαρό οπαδό στο «Etihad», ο οποίος πήγε προετοιμασμένος φορώντας φανέλα Γιουνάιτεντ αλλά πήρε και ένα κασκόλ της Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο και φόρεσε στο ημίχρονο με το σκορ στο 4-0!

Το απόλυτο viral «έσκασε» στα social media λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο έληξε με το εμφατικό 6-3 υπέρ των γηπεδούχων. Πρωταγωνιστής έγινε ένας νεαρός φίλαθλος, ο οποίος απεικονίστηκε στην ίδια θέση στις εξέδρες του «Etihad» να φοράει φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων στο πρώτο ημίχρονο και ζακέτα με κασκόλ της Σίτι στο δεύτερο!

Το κοντράστ των δύο φωτογραφιών προκάλεσε «βροχή» από σχόλια στο twitter και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απάντησαν σαρκαστικά, υποδεικνύοντας ότι ο εν λόγω οπαδός είδε την ομάδα που υποστήριζε σε κάθε ημίχρονο να χάνει, δεδομένου ότι τυπικά το σκορ του β' μέρους ήταν 3-2 υπέρ της Γιουνάιτεντ.

Before kick off and 7 min after kick off pic.twitter.com/oMzeJugP5A