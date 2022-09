Η Νιουκάστλ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ταλαντούχου Αντρέι Σάντος της Βάσκα ντα Γκάμα, ο οποίος στις αρχές του μήνα υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο 18χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός μέσος φαίνεται πως είναι στο στόχαστρο των «καρακαξών» για το εγγύς μέλλον. Το έργο τους βέβαια δεν θα είναι εύκολο, αφού υπάρχουν αρκετές ομάδες που κοιτάζουν την περίπτωση του Αντρέι Σάντος.

Η Βάσκο ντα Γκάμα στις αρχές του Σεπτέμβρη ανανέωσε μαζί του την μεταξύ τους συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και σκοπεύει να ζητήσει αρκετά χρήματα για να τον αποχωριστεί, γεγονός βέβαια που δύσκολα θα αποθαρρύνει την Νιουκάστλ.

Προς τον παρόν υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, όμως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Ο 18χρονος μέσος αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια της ομάδας σημειώνοντας έξι τέρματα την περασμένη σεζόν (έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας) ξεπερνώντας τα 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

Newcastle are monitoring Brazilian top talent Andrey Santos since long time but there’s still no agreement in place with Vasco da Gama. Nothing done, as things stand. ⚪️🇧🇷 #NUFC



Open race with many clubs in for Andrey Santos, midfielder born in 2004. pic.twitter.com/GOLDJgLPDt