Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή στην Αγγλία την περίοδο που ήταν προπονητής στη Μάντσεστερ Σίτι και καλείται να πληρώσει πρόστιμο κοντά στις 400.000 ευρώ.

O Μανουέλ Πελεγκρίνι από το 2013 έως το 2016 ήταν στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι και φαίνεται πως ήταν ασυνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ο Χιλιανός προπονητής μεταξύ των ετών 2014 και 2017 δεν κατέβαλε 907.000 λίρες που όφειλε και καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή.

Ο 69χρονος τεχνικός της Ρεάλ Μπέτις δεν θα πληρώσει ολόκληρο το ποσό που χρωστάει στην αγγλική κυβέρνηση αλλά τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 381.000 ευρώ! Πρόκειται για μια από τις πιο «βαριές» χρηματικές τιμωρίες στον χώρο του ποδοσφαίρου.

