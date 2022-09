Μαγκουάιρ: «Κριτικάρουν τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα... κλικς»

O Χάρι Μαγκουάιρ μετά την ήττα - υποβιβασμό της Αγγλίας από την Ιταλία μίλησε για την κριτική που δέχεται και τόνισε πως όλα είναι για τα «κλικς» καθώς... πουλάει στα ΜΜΕ ως αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Αγγλία ηττήθηκε με 1-0 στην Ιταλία και υποβιβάστηκε στη League B του Nations League. Όπως είναι λογικό τα βρετανικά ΜΜΕ άσκησαν δριμεία κριτική στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και στους ποδοσφαιριστές του προεξέχοντος του Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός και αναντικατάστατος.

Ο διεθνής κεντρικό αμυντικός μίλησε στο talksport και αναφέρθηκε στην κριτική που του ασκείται εδώ και καιρό, τονίζοντας πως όλα γίνονται για τα «κλικς», καθώς... πουλάει ως αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Tην τρέχουσα σεζόν ο 29χρονος στόπερ μετράει τρεις συμμετοχές στη βασική ενδεκάδα των «Κόκκινων Διαβόλων», στις οποίες ηττήθηκε η ομάδα του.

"I went into the Euros after an eight-week injury, and did not play one game, and got into the team of the tournament." #ENGhttps://t.co/cU9pW855gA