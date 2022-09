Ο Μπουκάγιο Σάκα αναδείχτηκε από την FA ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής Αγγλίας για τη σεζόν 2021-22 και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ που κερδίζει το εν λόγω βραβείο.

Την ύψιστη ατομική διάκριση σε επίπεδο εθνικής ομάδας έλαβε ο Μπουκάγιο Σακά, ο οποίος ψηφίστηκε από τους Άγγλους φιλάθλους ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των Τριών Λιονταριών για τη σεζόν 2021-22.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ κατέγραψε εννέα συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ στη διάρκεια της περιόδου με τα χρώματα της Αγγλίας κι άφησε πίσω του τους Ντέκλαν Ράις (2ος) και Χάρι Κέιν (3ος). Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που το βραβείο καταλήγει σε χέρια παίκτη των Κανονιέρηδων από καταβολής του το 2003. Στο παρελθόν οι μοναδικοί παίκτες των Λονδρέζων που έφτασαν κοντά ήταν ο Τίο Γουόλκοτ και ο Ντάνι Γουέλμπεκ.

Πολυνίκης του βραβείου παραμένει ο Γουέιν Ρούνεϊ (τέσσερις φορές) και με δύο κατακτήσεις ακολουθούν οι Στίβεν Τζέραρντ, Φρανκ Λάμπαρντ και Χάρι Κέιν.

England Men’s Player of the Year 🤩🏆

This is a such a special honour for me and I’m very grateful to everyone who voted.

God is Great ! pic.twitter.com/5T6kPCQPmp