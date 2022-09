Ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Αντόνιο Κασάνο, αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του τηλεφώνησε κάποτε αφού έκανε «υποτιμητικά» σχόλια για εκείνον.

Ο Κασάνο συμμετείχε στη διαχρονική συζήτηση για το GOAT υποστηρίζοντας ότι ο Λιονέλ Μέσι ήταν καλύτερος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος λέγεται ότι εξοργίστηκε από το σχόλιο του Κασάνο και αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο Κασάνο αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να έχει επιλέξει τον Ρονάλντο, δεδομένου των πολλών επιτευγμάτων του Πορτογάλου σταρ με τη φανέλα των Los Blancos, κι όχι τον Λίο, θρύλο της Μπαρτσελόνα.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστήριξε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τηλεφώνησε και ζήτησε σεβασμό!

«Ο Κριστιάνο μου τηλεφώνησε και μου έστειλε μήνυμα αφού είπα ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος από αυτόν. Μου είπε να τον σέβομαι. Του είπα ότι ο Μέσι είναι σε άλλο επίπεδο και ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο είναι καλύτερος από αυτόν»

Antonio Cassano: "Cristiano Ronaldo called and messaged me after I said Lionel Messi is better than him. He told me to respect him. I told him Messi is on another level and the Brazilian Ronaldo is better than him." pic.twitter.com/utGigATU8t