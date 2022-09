Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είναι με κάθε επισημότητα ο αντικαταστάτης του Γκρέιαμ Πότερ, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τη Μπράιτον μέχρι το 2026 και ανακοινώθηκε.

Προπονητής της Μπράιτον είναι με κάθε επισημότητα ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι. Ο Ιταλός τεχνικός έμεινε ελεύθερος από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ τον Ιούλιο, λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία και σήμερα (18/9) επισημοποίησε τη συμφωνία του με τους «Γλάρους», καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2026 και ανακοινώθηκε.

Official, confirmed. Roberto de Zerbi has been appointed as new Brighton manager. Been told contract will be valid until June 2026. 🚨🔵 #BHAFC



De Zerbi has signed the contract and replaces Graham Potter. pic.twitter.com/cf7wgyt6dq