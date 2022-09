Ο Μούσα Τζενεπό υπέγραψε επέκταση συνεργασίας τριών ετών με την Σαουθάμπτον επεκτείνοντας την παραμονή του στο «St Mary's» μέχρι το 2025,

Ο 24χρονος εξτρέμ από το Μάλι αποκτήθηκε από τους «Αγίους» το καλοκαίρι του 2019 από την Σταντάρ Λιέγης αντί 15,7 εκατ. ευρώ. Έκτοτε κατέγραψε 74 συμμετοχές με την ομάδα του Ραλφ Χάσενχουτλ σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

Η Σαουθάμπτον επέκτεινε το υπάρχον συμβόλαιό του το οποίο πλέον λήγει το καλοκαίρι του 2025, όταν εκείνος θα έχει συμπληρώσει μία εξαετία στην ομάδα.

Ο Μούσα Τζενεπό έχει κερδίσει το βραβείο για το γκολ του μήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 για μία εκπληκτική ατομική προσπάθεια απέναντι στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ohhhh Moussa Djenepo 🎶#SaintsFC is delighted to announce @MoussaDjenepo2 has signed a new three-year deal ✍️