Σύμφωνα με τους «Times» η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στην Premier League από τη σεζόν 2023/24.

Το ημιαυτόματο οφσάιντ έχει ήδη ξεκινήσει να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από τη φάση των ομίλων του Champions League, ενώ η τελευταία τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Σύμφωνα με τους «Times» το ημιαυτόματο οφσάιντ θα εφαρμοστεί στο πρωτάθλημα της Premier League από τη σεζόν 2023/24. Το ρεποράζ αναφέρει πως τα κλαμπ θα περιμένουν μετά το τέλος του Μουντιάλ προκειμένου να ψηφίσουν για τη χρήση του την επόμενη σεζόν, όμως υπάρχει θετική άποψη από μέλη των ομάδων.

Τι είναι το ημιαυτόματο οφσάιντ;

Ουσιαστικά πρόκειται για μια AI τεχνολογία που χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπάλας και δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα για να παρουσιάσει τους ποδοσφαιριστές. H FIFA ισχυρίζεται πως θα βελτιώσει την ακρίβεια του σημείου λακτίσματος χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης και τεχνολογία αισθητήρων από συστήματα κάμερας, ενώ ο σκελετός ενός παίκτη θα μοντελοποιηθεί για να εντοπίζεται ποιο σημείο του σώματος βρίσκεται σε εκτεθειμένη θέση.

Κάπως έτσι, οι χρόνοι για τον καταλογισμό ενός οφσάιντ θα μειωθούν δραστικά και συνάμα η οδηγία προς τους βοηθούς να μην σηκώνουν το σημαιάκι πριν την κατάληξη της φάσης θα αποτελεί απλώς μια μακρινή ανάμνηση. Άλλωστε, η νέα τεχνολογία υπόσχεται άμεσες αποφάσεις που θα περιορίσουν τα χρονικά πλαίσια και θα ομαλοποιήσουν τη ροή του παιχνιδιού, χωρίς καθυστερήσεις, ανακρίβειες στις γραμμές του VAR και διαβουλεύσεις επί.... διαβουλεύσεων για τη θέση ενός ποδοσφαιριστή.

