Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόρις Κάριους, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι τον Γενάρη του 2023.

Στη Νιούκαστλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λόρις Κάριους. Ο 29χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος στην αρχή του καλοκαιριού από τη Λίβερπουλ και οι «Καρακάξες» προχώρησαν στην απόκτηση του, λόγω του τραυματισμού του δεύτερου τερματοφύλακα, Κάρλ Ντάρλοου, στον αστράγαλο, ο οποίος αναμένεται να μείνει κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο Κάριους υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου, με τη συμφωνία των δυο πλευρών να προβλέπει οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Γερμανός θα είναι το «back up» του βασικού, Νικ Πόουπ.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️