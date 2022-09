Σάλος με τον Σινκλέρ για tweet κατά της Βασίλισσας: «Γιατί να θρηνήσουν οι μαύροι για τον θάνατό της»;

Ο Τρέβορ Σινκλέρ προκάλεσε σάλο με τις δηλώσεις του για την αποθανούσα Βασίλισσα Ελισάβετ αφήνοντας αιχμές ότι εκείνη ενθάρρυνε τον ρατσισμό κατά των μαύρων στη Βρετανία κι ως εκ τούτου «κόπηκε» η ραδιοφωνική του εκπομπή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πενθεί για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και η επόμενη ημέρα βρίσκει τη χώρα σε μεταβατική περίοδο. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που η πλειονότητα των πολιτών εξέφρασαν κι εκφράζουν τη θλίψη τους, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της τελευταίας μονάρχη, σάλο έχει προκαλέσει το αμφιλεγόμενο tweet που ανήρτησε ο παλαίμαχος διεθνής εξτρέμ, Τρέβορ Σινκλέρ και είχε ως συνέπεια να κοπεί η ραδιοφωνική του εκπομπή στον σταθμό «Talksport».

Συγκεκριμένα, ο 49χρονος νυν σχολιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό «Ο ρατσισμός ήταν παράνομος στην Αγγλία στα 60s και τον άφησαν να ανθίσει, συνεπώς γιατί θα πρέπει οι μαύροι να θρηνήσουν για τη Βασίλισσα;», αφήνοντας αιχμές για ενθάρρυνση του ρατσισμού από την πλευρά του Παλατιού.

Ο Σινκλέρ αναμενόμενα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά την αμφιλεγόμενη ανάρτηση και το «Talksport» προχώρησε άμεσα στην καρατόμησή του από την εκπομπή που παρουσίαζε, γράφοντας στην ανακοίνωσή του: «Ο Τρέβορ Σινκλέρ δεν θα είναι στον αέρα όσο διεξάγουμε έρευνα για τις συνθήκες και το timing κάτω από το οποίο αναρτήθηκε το tweet. Αν και σεβόμαστε το δικαίωμα του Τρέβορ Σινκλέρ να εκφράζει την άποψή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, το Talksport δεν εγκρίνει το συγκεκριμένο tweet».

Trevor Sinclair will not be on air while we carry out a thorough investigation into the circumstances and timing of his tweet.



While we respect the right of Trevor Sinclair to express his opinion on his personal twitter account, talkSPORT does not endorse the tweet.