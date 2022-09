Το Ηνωμένο Βασίλειο πενθεί για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και σύμφωνα με τους «Times», θα αναβληθούν οι αγώνες της Premier League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο βάσει πρωτοκόλλου.

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ στα 96 της χρόνια βύθισε στο πένθος το Ηνωμένο Βασίλειο και όσα ακολουθούν βάσει πρωτοκόλλου έχουν αντίκτυπο και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Το «Operation London Bridge», μεταξύ όλων των δράσεων που προβλέπονται στο δεκαήμερο που ακολουθεί του θανάτου της Βασίλισσας, προβλέπει την αναστολή όλων των πολιτικών και αθλητικών εκδηλώσεων κι από αυτό δεν ξεφεύγουν και οι αγώνες της Premier League και των χαμηλότερων κατηγοριών της Αγγλίας.

Όπως αναφέρουν οι «Times», αναμένεται να αναβληθούν οι αναμετρήσεις του προσεχούς Σαββατοκύριακου, ενώ το πιθανότερο είναι να ματαιωθούν και οι αναμετρήσεις των αγγλικών ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η UEFA βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους αγγλικούς ποδοσφαιρικούς φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συναποφασίσουν με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το πώς θα προχωρήσουν από δω και στο εξής με τις επίσημες υποχρεώσεις.

