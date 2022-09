Ο Τοντ Μπόελι αν και φαίνεται έτοιμος να δώσει τα χέρια με τον Γκρέιαμ Πότερ για την επόμενη μέρα στον πάγκο της Τσέλσι, φαίνεται να πήρε πρωτοβουλία και να ρώτησε και τον Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Οι «μπλε» φέρονται να βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τις υπογραφές και την ανακοίνωση της πρόσληψης του Γκρέιαμ Πότερ που αφήνει το εξαιρετικό έργο που έκανε στην Μπράιτον και μάλιστα, η ρήτρα του για να φύγει από τους «γλάρους» ανέρχεται περίπου στα 20 εκατ.ευρώ!

Ωστόσο, αν και η σημερινή μέρα είναι η κρίσιμη και ίσως η καθοριστική για το deal, σύμφωνα με το SkySports φαίνεται ότι προέκυψαν και έκτακτες επαφές με τον κόουτς του... Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Το μεγάλο αφεντικό της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει με τον Ρούμπεν Αμορίμ και να βολιδοσκοπήσει την συγκεκριμένη περίπτωση προτού προχωρήσει με τον Γκρέιαμ Πότερ...

🚨 Todd Boehly has spoken directly with Sporting Lisbon manager Rúben Amorim about the vacant head coach role at Chelsea



⏳ Graham Potter to Chelsea is not a "done deal" yet



[via @RobDorsettSky] pic.twitter.com/wJLHVWv6x7