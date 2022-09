Μια από τις καλύτερες μεταγραφές των τελευταίων ετών για την Γιουνάιτεντ. Κι ας του πήρε μερικά ματς για το δείξει. Ο Λισάντρο κέρδισε την εκτίμηση των οπαδών, το βραβείο του καλύτερου για τον Αύγουστο και μαζί εξασφάλισε και τον... φόβο των αντιπάλων.

Στον πρώτο μήνα της παρουσίας του στο Μάντσεστερ και το «Ολντ Τράφορντ», ο Λισάντρο Μαρτίνες κατάφερε να κάνει τον κόσμο της Γιουνάιτεντ να του δώσει το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της ομάδας. Και μπορεί η αρχή να ήταν τρομερά δύσκολη με τις απανωτές ήττες από Μπράιτον και Μπρέντφορντ, όμως, ο Αργεντινός αμέσως... γύρισε το χαρτί.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά βγάζει τον πραγματικό butcher (όπως τον αποκαλούσαν στο Άμστερνταμ) στο χορτάρι, προσφέροντας πυγμή στους συμπαίκτες του και παράλληλα νεύρα και φόβο στους αντιπάλους.

Κραυγές, ένταση, πανηγυρισμοί ακόμα και σε απομακρύνσεις της μπάλας ή αποκρούσεις του Νταβίντ Ντε Χέα. Ενθάρρυνση και high-5 με τους παρτενέρ του στα μετόπισθεν, αφού με τους Νταλότ, Βαράν και Μαλάσια έχουν καταφέρει ν΄αλλάξουν πλήρως την τετράδα των μετόπισθεν των «κόκκινων διαβόλων».

Η αλήθεια είναι πως το ταπεραμέντο του είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του αγγλικού πρωταθλήματος και του τρόπου με τον οποίο έχουν συνηθίσει στη χώρα ν' αντιμετωπίζουν και να παρακολουθούν το ποδόσφαιρο.

Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος προσφέρει το ... χαμένο πάθος στο «Ολντ Τράφορντ» με τον τσαμπουκά του, την αφοσίωση, το μάτι που γυαλίζει, την περσόνα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί όλη αυτή η ένταση που φανερώνεται πλέον κάθε φορά, είναι στοιχείο που τον αλλάζει παντελώς. Ο Λισάντρο ανεβάζει όλη την ομάδα του και ήδη κάνει τη διαφορά.

Από τη μέρα που ο Χάρι Μαγκουάιρ κάθισε στον πάγκο και ο Ραφαέλ Βαράν πήρε τη φανέλα του βασικού στόπερ δίπλα στον Λισάντρο Μαρτίνες, ο Αργεντινός και ο Γάλλος έχουν καταφέρει ν' αποτελέσουν ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα άμυνας στην Premier League. Ο Βαράν φυσικά προσφέρει με την τεράστια εμπειρία του από την Ρεάλ Μαδρίτης και την δύσκολη συγκρίσιμη ποιότητά και σκέψη του, τη στιγμή που ο βραχύσωμος παρτενέρ του βάζει δύναμη και τσαμπουκά.

Η αρχή είχε γίνει από το ντέρμπι με την Λίβερπουλ στην 3η αγωνιστική, τότε που η νίκη ήταν... επιτακτική ανάγκη έπειτα από τα δυο θεόστραβα αποτελέσματα στην έναρξη του πρωταθλήματος. Και το 2-1 που έγραψε η φωτεινή επιγραφή του «Ολντ Τράφορντ» στο φινάλε, έκανε τον Λισάντρο να ξεσπάσει, να χτυπάει το έδαφος με τα χέρια του και να πάρει φόρα για τη συνέχεια.

Από τα 6 γκολ παθητικό και το 0/2, στα 2 γκολ παθητικό και το 4x4 με νίκες που έχουν αλλάξει παντελώς το κλίμα στο εσωτερικό της Γιουνάιτεντ. Και ο Έρικ Τεν Χαγκ ορθά λέει ότι είναι απλά η έναρξη μιας μακράς διαδικασίας για την βελτίωση, όμως, οι Λισάντρο – Βαράν στην άμυνα είναι το καλύτερο βασικό συστατικό.

Το «Ολντ Τράφορντ» έχει ... ηλεκτρισμό φέτος. Έχει vibe. Έχει μια διαφορετική αίσθηση και αυτό προκλήθηκε από το ματς με τη Λίβερπουλ και μετά. Άλλωστε, οι «κόκκινοι» ως παραδοσιακά οι μεγαλύτεροι και πιο μισητοί αντίπαλοι της Γιουνάιτεντ, έπρεπε να νιώσουν την εχθρική ατμόσφαιρα. Στην πρεμιέρα με την Μπράιτον είχε γιούχα, όμως το πράγμα έχει διορθωθεί αρκετά.

Και μπορεί ο Άντονι να είναι επίσης ένας... τρελός που ξεσήκωσε όλο το γήπεδο στο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Άρσεναλ, όμως, ο Λισάντρο πετυχαίνει το στόχο του, δίχως καν να το έχει στο μυαλό του.

Την ώρα που θα μπει δυνατά σε μια φάση, θα πέσει και με τα δυο πόδια σε ένα τάκλιν, θα τζαρτζάρει τον αντίπαλό του για να του καταστήσει σαφές ότι θα περάσει δύσκολα, θα κάνει το σκληρό φάουλ και θα συγχαρεί με ένταση τον Νταλότ για ένα σωστό μαρκάρισμα ή τον Ντε Χέα για μια σπουδαία επέμβαση, έχει «λοκάρει». Δεν σκέφτεται τον κόσμο.

Σκέφτεται την ομάδα του και το αποτέλεσμα. Και εκεί είναι που το θηρίο μέσα του κάνει τη διαφορά. Από... butcher του Άμστερνταμ, έχει μετατραπεί πλέον στον «κοντό μαχητή του Μάντσεστερ».

