Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, τραυματίστηκε στον τένοντα και θα μείνει μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Xάνει τις δυο πρώτες αγωνιστικές των ομίλων του Champions League και το ντέρμπι με την Τσέλσι.

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Γιούργκεν Κλοπ! Ο Τζόρνταν Χέντερσον αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Νιούκαστλ, έμεινε εκτός από το ντέρμπι με την Έβερτον και πλέον υπάρχει η πλήρης διάγνωση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο αρχηγός των Reds έχει έναν τραυματισμό στον τένοντα, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός για τρεις εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα ο διεθνής Άγγλος χαφ θα χάσει τα ματς με Γουλβς, Τσέλσι για την Premier League και με Νάπολι, Άγιαξ για το Champions League.

Στα καλά νέα πάντως για τη Λίβερπουλ είναι η επιστροφή του Τιάγκο σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο διεθνής Ισπανός χαφ είχε τραυματιστεί στο ματς της πρεμιέρα με τη Φούλαμ και μπήκε σε πλήρες πρόγραμμα μετά από περίπου ένα μήνα.

