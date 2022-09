Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ: Ντεμπούτο για τον Άντονι στο μεγάλο ντέρμπι!

Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιήσει το ολοκαίνουργιο μεταγραφικό απόκτημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι απέναντι στην Άρσεναλ (18.30, NovaSports Premier League, LIVE από το Gazzetta), παίρνοντας την θέση του Ελάγνκα στο αρχικό σχήμα.

Ως βασικός θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League ο Άντονι, αφού βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα του Έρικ Τεν Χαγκ για το ντέρμπι του Ολντ Τράφορντ κόντρα στην Άρσεναλ (18.30, NovaSports Premier League, LIVE από το Gazzetta). Υπενθυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος αποτελεί ποδοσφαιριστή των «Κόκκινων Διαβόλων» από την περασμένη Τρίτη 30/8, μέρα που επισημοποιήθηκε το deal της Γιουνάιτεντ με τον Άγιαξ.

Η πώληση του 22χρονου εξτρέμ απέφερε στον «Αίαντα» το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άντονι να έχει στο σημερινό ντέρμπι την πρώτη του ευκαιρία για να ξεκινήσει την απόσβεση της επένδυσης που πραγματοποίησε η Γιουνάιτεντ στο πρόσωπό του.

Δείτε ολόκληρη την ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το μεγάλο ντέρμπι:

🤩 @Antony00 is all set for his United debut.



🤜 Let’s go, Reds! 🤛#MUFC || #MUNARS