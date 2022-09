Ακόμα ένα γκολ από τον... φορτσάτο Χάαλαντ που εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη ασίστ του Ντε Μπρόινε για να γράψει το 1-0 για τη Σίτι κόντρα στη Βίλα και να ισοφαρίσει ένα ιστορικό ρεκόρ στην Premier League.

Αυτός ο συνδυασμός υπόσχεται... πολλά γκολ. Ντε Μπρόινε και Χάαλαντ συνεργάστηκαν υπέροχα (και) κόντρα στην Άστον Βίλα, με τον πρώτο φυσικά σε ρόλο δημιουργού και τον δεύτερο σε εκείνον του εκτελεστή.

Χάρη σε υπέροχη σέντρα του Βέλγου που πέρασε τη μπάλα οριακά πάνω από τον Μαρτίνεζ, ο Χάαλαντ βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να «χτυπήσει» και να ανοίξει το σκορ για τη Μάντσεστερ Σίτι στο 49΄.

Κάπως έτσι ο Νορβηγός ισοφάρισε το ρεκόρ του Μικ Κουίν και μαζί πλέον είναι οι ταχύτεροι που σκοράρουν 10 γκολ στην ιστορία της Premier League, καθώς αμφότεροι χρειάστηκαν μόλις έξι αγωνιστικές.

