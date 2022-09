Ενίσχυση στην μεσαία γραμμή για την Μπράιτον, με τους «γλάρους» να αποκτούν τον Σκοτσέζο μέσο, Μπίλι Γκίλμουρ, ο οποίος είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό.

Οι μεταγραφές την τελευταία ημέρα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με την Μπράιτον να είναι μια από τις ομάδες της Premier League που ενισχύεται. Συγκεκριμένα οι «γλάροι» έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη δίνοντας εννέα εκατομμύρια λίρες στην Τσέλσι προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Μπίλι Γκίλμουρ για την επόμενη τετραετία.

Billy Gilmour has completed a permanent transfer to Brighton & Hove Albion. ✍️



Thank you and good luck, Billy! 💙