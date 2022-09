Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έφτασε στο Λονδίνο για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Τσέλσι και έστειλε το «λακωνικό» μήνυμα του για την επιστροφή στην Premier League.

Σύντομο αποδείχθηκε το πέρασμα του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από την Μπαρτσελόνα, καθώς μετά από ένα εξάμηνο αποχωρεί από τη La Liga, επιστρέφει στην Premier League και στο Λονδίνο, όμως για λογαριασμό της Τσέλσι.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ φορ έφτασε στο Νησί για να περάσει από ιατρικά και να τελειώσει τη μεταγραφή του. Ρεπόρτερ του Sky Sports πήρε στο... κυνήγι τον 33χρονο φορ και του απέσπασε μια ατάκα. «Επέστρεψα». Ο Ομπαμεγιάνκ είχε αγωνιστεί από τον Γενάρη του 2018 μέχρι τον Γενάρη του 2022 στην Άρσεναλ.

Pierre Aubameyang ahead of medical tests as Chelsea player in London: “I’m back”. 🚨🔵 #CFC@footballdaily ⤵️🎥 pic.twitter.com/BL4bFlh5A7