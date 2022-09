Ο Άγιαξ αποχαιρέτησε τον Άντονι με ένα πανέμορφο βίντεο, πιστώνοντάς του την αγάπη που γεννήθηκε σε όλα τα πιτσιρίκια που τον έβλεπαν και πλέον φορούν τη φανέλα του με όνειρα για να του μοιάσουν.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετακινήθηκε φέτος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια μεταγραφή που έφτασε στα 100 εκατομμύρια ευρώ και ο Αίαντας θέλησε να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και τη χαρά για τη συνεργασία που είχαν.

Του έδειξε πως με τα κόλπα του στο χορτάρι και τις τρομερές ποδοσφαιρικές στιγμές δημιούργησε νέα γενιά οπαδών με τα παιδιά που τον παρακολουθούσαν και πλέον φορούν τη φανέλα του για να παίξουν μπάλα και να του μοιάσουν.

«Εις το επανιδείν» είναι το μήνυμα των Ολλανδών στον Άντονι, με την ελπίδα το μέλλον να ενώσει ξανά τους δρόμους τους.

Until we meet again... 🇧🇷 pic.twitter.com/O7J67RmtSm