Οι παίκτες της Νιούκαστλ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» εν μέσω μαζικών αποδοκιμασιών απ' όλο το γήπεδο, με τον κόσμο της Λίβερπουλ να δείχνει την απέχθειά του για την τακτική των καθυστερήσεων.

Ο Έντι Χάου μπορεί να το αιτιολόγησε στην κόπωση των παικτών του και στην... μια παραπάνω μέρα που είχαν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ για να ξεκουραστούν πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι, ωστόσο, ο κόσμος που παρακολούθησε το παιχνίδι απηύδησε.

Οι «καρακάξες» βρίσκονταν συνεχώς στο έδαφος για να ροκανίσουν τον χρόνο, εξαιτίας αυτής της τακτικής κρατήθηκαν και μερικά λεπτά παραπάνω στις καθυστερήσεις και κάπως έτσι ήρθε το γκολ του Καρβάλιο στο 90' + 8' για το 2-1 της Λίβερπουλ.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο ο Χάου και οι παίκτες του, ήταν από τις σπάνιες φορές που αντίπαλη ομάδα αποδοκιμάζεται τόσο μαζικά και έντονα από το «Άνφιλντ»!

They quite rightly deserved to be booed off. Awful awful tactics.



They got what they deserved. Nothing. pic.twitter.com/mGnXl4U6Ft