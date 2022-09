Σκηνές απείρου κάλλους από την ένταση του γκολ του Φάμπιο Καρβάλιο στο 90' + 8' της αναμέτρησης του «Άνφιλντ», με τα επιτελεία των Λίβερπουλ και Νιούκαστλ να καυγαδίζουν, να εκτοξεύονται αντικείμενα και τον Ντάργουιν Νούνιες να... εύχεται στα «γαλλικά» προς τον αντίπαλο πάγκο.

Η Λίβερπουλ πήρε νίκη τεράστιας ψυχολογικής και βαθμολογικής σημασίας νίκη κόντρα στη Νιούκαστλ με το γκολ του Καρβάλιο στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, τιμωρώντας την ομάδα του Χάου για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε να ροκανίσει τον χρόνο με παίκτες να πέφτουν συνεχώς στο έδαφος.

Οι πάγκοι των δύο ομάδων καυγάδισαν με προκλήσεις που είχαν λάβει χώρα εκατέρωθεν λόγω της τακτικής που είχαν επιλέξει οι «καρακάξες» για να πάρουν κάτι από το ματς, ενώ, ο Ντάργουιν Νούνιες άρχισε τα «γαλλικά», όντας πίσω από τον πάγκο των «κόκκινων» στην τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του.

Μέχρι και ο Φάμπιο Καρβάλιο για λίγο κάθισε στο χορτάρι μετά τον πανηγυρισμό του για να πικάρει τους αντιπάλους του!

Newcastle bench (one stood up and one sat down hidden in shot) throwing things at a Liverpool staff member. Care to comment @premierleague ? pic.twitter.com/nBtaZHvOGa