Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μάνουελ Ακάντζι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με το «Skysports», οι Πολίτες συμφώνησαν με τη Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Ελβετού στόπερ για το ποσό των 18+2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 27χρονο να καταφτάνει σήμερα (31/8) στο Μάντσεστερ προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Παρά το γεγονός πως ο Ακάντζι δεν έχει καταγράψει ούτε λεπτός συμμετοχής με τους Βεστφαλούς τη φετινή περίοδο, οι άνθρωποι της Σίτι αποφάσισαν να κινηθούν για την απόκτησή του και να ενισχύσουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τη γραμμή της άμυνας.

Ο Ελβετός πάτησε για πρώτη φορά το χορτάρι του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» το καλοκαίρι του 2018 και μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε να μετρήσει συνολικά 158 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

According to @SkySportNews information Manuel #Akanji is already at @ManCity for the medical. There is an agreement between the clubs. Therefore @BVB will get almost 18 million euros (+ 2 million euros bonus) as soon as the deal is fixed @Sky_Jesco