Η λίστα μεγάλωσε μετά και την εξέλιξη με τον Σκοτ Πάρκερ στην Μπόρνμουθ, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ έχει δει έξι προπονητές ν' απομακρύνονται από τους πάγκους των ομάδων τους μετά από μεταξύ τους κόντρα στην Αγγλία!

Ο Γιούργκεν Κλοπ το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να δώσει μια συμπονετική αγκαλιά στον Σκοτ Πάρκερ στο 9-0 της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ, αν και τότε δεν γνώριζε ότι μόλις είχε σπρώξει τον Άγγλο κόουτς στην απόλυση...

Η Μπόρνμουθ στο ξεκίνημα της φετινής Premier League έχει παρουσιαστεί τρομερά αδύναμη και ανήμπορη να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο παρά το γεγονός πως στην πρεμιέρα είχε πάρει νίκη απέναντι στην Άστον Βίλα.

Ο Πάρκερ παραπονέθηκε για την ελλιπή ενίσχυση του ρόστερ, παραδέχθηκε πως η ομάδα του ήταν μερικά επίπεδα πιο κάτω από τους αντιπάλους τους στη Λίγκα, ωστόσο, το 9-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του στον πάγκο των «cherries».

Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ματς, ο Κλοπ τον πλησίασε και του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά συμπόνοιας και συναδελφικότητας παρά το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές του δεν σταματούσαν να σκοράρουν.

Ο Πάρκερ είχε καταλάβει ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τα χέρια του και ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων» έδωσε την... χαριστική βολή στον συνάδελφό του.

Klopp's moment of sympathy for Scott Parker after the harsh result. Klopp is more than just a coach and a person ❤️ pic.twitter.com/H2jBX92rAT