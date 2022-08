Ο διεθνής Σουηδός σέντερ φορ, Αλεξάντερ Ίσακ είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ και αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Η «βόμβα» έσκασε! Η Νιουκάστλ ολοκλήρωσε την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία της, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ. Οι Καρακάξες κατέβαλαν 65 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ συν ακόμα πέντε εκατομμύρια με την μορφή μπόνους και «έδεσαν» τον διεθνή Σουηδό σέντερ φορ με εξαετές συμβόλαιο, μέχρι το 2028.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.



Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️