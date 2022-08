Η Άρσεναλ συμφώνησε με τη Νις για τον δανεισμό του Νικολάς Πεπέ, με το «deal» να μην προβλέπει οψιόν αγοράς για τους Γάλλους.

Στη Ligue 1 επιστρέφει ο Νικολάς Πεπέ. Το 2018 η Άρσεναλ αγόρασε τον τότε 23χρονο εξτρέμ από τη Λιλ αντί 80 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ο Ιβοριανός δεν... έχει δικαιώσει την επένδυση μέχρι στιγμής. Ο 27χρονος πλέον ακραίος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα για τη νέα σεζόν και οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν για τον δανεισμό του στη Νις.

Nicolas Pépé to OGC Nice, verbal agreement completed with Arsenal in the afternoon. Main part of salary to be covered by French club. 🚨🔴 #AFC #OGCNice



Documents to be prepared soon - it’s loan deal with no buy option clause as expected. ⤵️ https://t.co/o11Ca9JS4k