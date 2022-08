Ιστορία έγραψε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος μπορεί να μην οδήγησε τη Λίβερπουλ στη νίκη όμως έγινε ο πρώτος σκόρερ ever των Reds στα ντέρμπι κόντρα στη Γιουνάιτεντ με δέκα γκολ.

Τόσοι και τόσοι θρύλοι δεν κατάφεραν να έχουν αυτόν τον αντίκτυπο. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί τελικά μην οδήγησε τη Λίβερπουλ σε νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως το γκολ που σημείωσε για το τελικό 2-1 του χάρισε μια θέση στην ιστορία.

Χάρη στο τέρμα που πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Αιγύπτιος έφτασε τα δέκα κόντρα στη Γιουνάιτεντ και έγινε ο πρώτος σκόρερ ever της Λίβερπουλ στα ντέρμπι με αντίπαλο τους Κόκκινους Διάβολους. Μέχρι πρότινος ο Σαλάχ μοιραζόταν την κορυφή παρέα με τον Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος είχε μείνει στα εννιά γκολ.

10 - Mohamed Salah has scored more goals in all competitions against Manchester United than any other Liverpool player in history (10). Reliable. pic.twitter.com/mGwbinupZ3