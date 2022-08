Η Άρσεναλ νίκησε... σβηστά την Μπόρνμουθ με 3-0 εκτός έδρας και έκανε το 3/3 στα πρώτα της ματς στην Premier League μετά από 18 χρόνια. Σκόραρε δις ο Όντεγκααρντ, εξαιρετικός ο Σαλιμπά.

H Άρσεναλ συνεχίζει να κερδίζει και να εντυπωσιάζει. Oι Κανονιέρηδες χωρίς να... ιδρώσουν επικράτησαν με 3-0 της Μπόρνμουθ, εκτός έδρας και πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League μετά από 18 χρόνια και τη σεζόν 2004/05. Φανταστικός ο 21χρονος στόπερ, Γουίλιαμ Σαλιμπά.

O Όντεγκααρντ χρειάστηκε μόλις 11 λεπτά για να τελειώσει το ματς. Στο 5' μετά από εξαιρετική ομαδική συνεργασία των παικτών του Μικέλ Αρτέτα ο Μαρτινέλι σούταρε από διαγώνια θέση, ο Τράβερς απέκρουσε, ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ. Στο 11' ο Γουάιτ ανέβηκε από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα, ο Ζεσούς κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή αλλά ο Όντεγκααρντ τον... πρόλαβε και με δυνατό σουτ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Αναμφίβολα το πρόσωπο του ματς ήταν o Γουίλιαμ Σαλιμπά. Ο Γάλλος στόπερ ήταν απροσπέλαστος και αλάνθαστος, έχοντας 76/76 στις μεταβιβάσεις του. Είναι οι περισσότερες επιτυχημένες πάσες από έναν αμυντικό της Άρσεναλ που έχει 100% στις μεταβιβάσεις του από τη σεζόν 2003/04 που είναι διαθέσιμο αυτό το στατιστικό.

100% - William Saliba completed all 76 of his pass attempts against Bournemouth; the most passes by an Arsenal defender with a 100% completion rate in a Premier League match (since 2003-04, when this data is available). Immaculate. pic.twitter.com/sIDjbJpJjx

Ο 21χρονος στόπερ συνδύασε την εντυπωσιακή του εμφάνιση με ένα φανταστικό γκολ. Στο 54' ο Τσάκα του έστρωσε τη μπάλα και ο Σαλιμπά με ένα φανταστικό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και «ανάγκασε» τον συμπαίκτη του, Ολεξάντερ Ζιντσένκο, να γονατίσει. Το 3-0 υπέρ των φιλοξενούμενων έμεινε μέχρι τέλους και έγιναν η πρώτη ομάδα που κάνει το 3/3 στην Premier League, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχαν 0/3 από την Έβερτον της σεζόν 1937/38. Για την ιστορία τα Ζαχαρωτά σήκωσαν το πρωτάθλημα στο τέλος εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.

3 - Arsenal are the first top-flight side to win their opening three league matches the season after losing their first three since Everton in 1937-38 and 1938-39, with the Toffees going on to win the title in the latter of those seasons. Harbinger? pic.twitter.com/2V6tZLPFTb