Η Τσέλσι ξεκίνησε συνομιλίες με τον Τόμας Τούχελ για την επέκταση του συμβολαίου του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Γερμανός προπονητής, Τόμας Τούχελ, υπέγραψε αρχικά συμβόλαιο 18 μηνών όταν διαδέχθηκε τον Φρανκ Λάμπαρντ τον Ιανουάριο του 2021 στον πάγκο της Τσέλσι, αλλά γρήγορα παρέτεινε την παραμονή του αφού οδήγησε τον σύλλογο σε μια απίθανη κούρσα ως την κατάκτηση του Champions League.

Πέρυσι, ο έμπειρος κόουτς οδήγησε και πάλι τους «μπλε» στην πρώτη τετράδα την περασμένη σεζόν και έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη μιας ριζικής αλλαγής του ρόστερ υπό τον νέο ιδιοκτήτη Τοντ Μπόελι.

Ο Ρομέλου Λουκάκου και ο Τίμο Βέρνερ είναι μεταξύ των πρόσφατων σημαντικών αποχωρήσεων στο δυτικό Λονδίνο, αλλά ο Τούχελ φαίνεται να έχει την πλήρη υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου - κάτι που καταδεικνύεται από την επιβεβαίωσή του ότι οι συνομιλίες για μια νέα συμφωνία βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι άνθρωποί μου μιλάνε με τους ιδιοκτήτες και φροντίζουν για όλα τα άλλα. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ και πόσο μου αρέσει», είπε ο Τούχελ στη συνέντευξη Τύπου του ενόψει της σύγκρουσης με τη Λιντς το Σαββατοκύριακο. «Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι δεδομένης της κατάστασης από την οποία προερχόμαστε και που βρισκόμαστε στη μέση της μεταγραφικής περιόδου, νομίζω ότι είναι το καλύτερο να επικεντρωθώ στην ομάδα μου και στο να είμαι ανταγωνιστικός», πρόσθεσε.

Ο Τούχελ θα είναι στην πρώτη γραμμή για το ταξίδι του Σαββάτου στην Έλαντ Ρόουντ, παρά το γεγονός ότι του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα για τις αψιμαχίες του με τον Αντόνιο Κόντε την περασμένη Κυριακή.

Thomas Tuchel confirms he’s now in concrete negotiations with Chelsea to extend contract: “There are talks, yes”. 🚨🔵 #CFC



“My people talk to the owners and take care of everything else. You know how glad I am to be here and how much I like it”, Tuchel added. pic.twitter.com/XI2rnJ2Mjc