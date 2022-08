O Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κατέθεσε στη δίκη του Ράιαν Γκιγκς και υπερασπίστηκε τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράδειγμα προς μίμηση και εξαιρετικό χαρακτήρα.

Το παρών στη δίκη του Ράιαν Γκιγκς έδωσε ο εμβληματικός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο Ουαλός είχε παίξει υπό τις οδηγίες του Σκωτσέζου τεχνικού για 23 χρόνια και συνεπώς τον γνωρίζει όσο λίγοι. Ο παλαίμαχος αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων κατηγορείται για κακοποίηση της πρώην συντρόφου του, Κέιτ Γκρέβιλ, όμως ο θρύλος του κλαμπ τον υποστήριξε.

«Ο σύλλογος είχε περάσει μια κακή περίοδο όταν έφτασα το 1986. Είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Είδαμε τον Ράιαν ως ένα βήμα προς μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τους νεαρούς παίκτες και για αυτόν τον λόγο κάναμε τα πάντα για να τον αποκτήσουμε. Όλοι είχαν αρχίσει να τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Τζορτζ Μπεστ. Ήταν χωρίς αμφιβολία το καλύτερο παράδειγμα που είχα στον σύλλογο. Δεν τον είδα ποτέ να χάνει την ψυχραιμία του», όσον αφορά για τις σχέσεις του Γκιγκς με πολλές γυναίκες αρκέστηκε να απαντήσει: «Όταν είχε μεγαλώσει, είχαμε γεύματα στο τέλος της σεζόν. Έφερνε μερικές φορές καμία φίλη μαζί του».

Sir Alex Ferguson has told Ryan Giggs' assault trial that he never saw the player lose his temper or become aggressive. Giving evidence, the former Manchester United manager said Giggs had a "fantastic temperatment" and was "without doubt the best example we had at the club". pic.twitter.com/6COIo4qeGC