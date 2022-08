Ο αστέρας της Άρσεναλ, Μπουκάγιο Σάκα, έκανε έκπληξη σε έναν νεαρό οπαδό του που του έστειλε το χαρτζιλίκι του μετά τον χαμένο τελικό του Euro 2020 από την Ιταλία.

Ο Τέντι, ένας μικρός υποστηρικτής της Άρσεναλ και της Εθνικής Αγγλίας κι εμφανίστηκε στη σειρά ντοκιμαντέρ «All or Nothing: Arsenal» του Amazon Prime καθώς ο Μπουκαγιό Σακά δεν ξέχασε τη γλυκιά του χειρονομία μετά τον χαμένο τελικό του Euro κι αποφάσισε να του κάνει έκπληξη!

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο 20χρονος άσος έχασε το κρίσιμο πέναλτι στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εναντίον της Ιταλίας στο Γουέμπλεϊ, το οποίο χάρισε στην ομάδα του Μαντσίνι το τρόπαιο. Στον απόηχο της απογοήτευσης, ο Σακά μαζί με αρκετούς συμπαίκτες του στην Αγγλία δέχθηκαν ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ για τους «Κανονιέρηδες», ο Σακά μίλησε για την υποστήριξη που έλαβε από τους φιλάθλους μετά τον τελικό και κυρίως αναφέρθηκε σε ένα ιδιαίτερο γράμμα που έλαβε!

«Μετά το Euro ήταν ένα παιδί που μου έστειλε ένα γράμμα με το χαρτζιλίκι του. Μιλούσε για το πόσο λυπημένος ήταν για μένα και είπε ότι θα ήθελε πολύ να παίξει ποδόσφαιρο μαζί μου στο πάρκο και να φάει ένα παγωτό μαζί μου και άλλα. Ποτέ δεν περίμενα κάτι τέτοιο, ειδικά για ένα νεαρό παιδί να μου δώσει το χαρτζιλίκι του - αυτό πρέπει να σημαίνει πολλά γιατί ξέρω όταν ήμουν παιδί, ότι εκείνα τα χρήματα σημαίνουν τα πάντα», εκμυστηρεύτηκε ο διεθνής Άγγλος.

Ο Σάκα και ο μικρός Τέντι λοιπόν συναντήθηκαν στο Emirates. Ο Άγγλος έφτασε καθώς ο Τέντι φωτογραφιζόταν μπροστά από τη φανέλα του και ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε μαζί του δύο παγωτά δίνοντάς του μια επιλογή: σοκολάτα ή φράουλα. Στη συνέχεια τον κάλεσε να παίξουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των «Gunners».Ο μικρός ήταν τρισευτυχισμένος!

Τέλος, ο παραγωγός της σειράς ρώτησε τον Τέντι γιατί αποφάσισε να στείλει στον Σάκα ένα γράμμα, κι εκείνος απάντησε: «Επειδή οι άνθρωποι ήταν ρατσιστές με τον Σάκα και τον εκφοβίζουν», ήταν η απάντηση του μικρού.

Δείτε το στιγμιότυπο:

🍦Bukayo Saka with Teddy, a young fan who sent Bukayo his pocket money, along with a hand-written letter offering support after Saka's racist abuse at the European Championships.



Bukayo & Teddy had a kick about on the Emirates pitch and an ice cream together.



[@primevideosport] pic.twitter.com/kWckTHgmdb