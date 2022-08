Έξω φρενών με την απόδοση των παικτών του, ο Μίκελ Αρτέτα χαρακτήρισε την εμφάνιση της Άρσεναλ απέναντι στη Νιούκαστλ «ντροπιαστική» και «απαράδεκτη» σε ένα κλιπ από το «All or nothing» το ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για τους Gunners.

Η άσεμνη βρισιά του προπονητή της Άρσεναλ μετά την ήττα με 2-0 από τη Νιουκάστλ, που τερμάτισε ουσιαστικά πέρυσι τις ελπίδες της ομάδας για έξοδο στο Champions League, προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ της Amazon. Τα δύο τελευταία επεισόδια του All or Nothing της σειράς για την Άρσεναλ της χρονιάς 2021/22 είδαν το φως της δημοσιότητας και το τελευταίο επεισόδιο αποκαλύπτει τον Ισπανό τεχνικό έξαλλο στα αποδυτήρια να κατσαδιάζει τους παίκτες του μετά το αυτογκολ του Μπεν Γουάιτ και το γκολ του Μπρούνο Γκιμαράες στο προτελευταίο παιχνίδι της σεζόν που αποδείχτηκε μοιραίο για τις ευρωπαϊκές τους ελπίδες.

«Δεν έχει σημασία τι λέω, δεν έχει σημασία τι λες, τώρα είναι πολύ αργά. Ήταν 10.000 φορές καλύτεροι από εμάς σήμερα. Σε όλα, με το να κερδίσουμε το δικαίωμα να παίξουμε, δεν κερδίσαμε μια μονομαχία, δεν κερδίσαμε δεύτερη μπάλα, ήμασταν φρικτοί με τη μπάλα. Με την οργάνωση, δεν έχουμε τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Λοιπόν, κλείστε το στόμα σας και φάτε το. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε οκτώ γκολ. Αν δεις τις πιθανότητές τους (τώρα), θα κλάψετε. Θα κλάψετε από το πως έχουμε αγωνιστεί. Δεν είναι ότι αγωνιστήκαμε (κακώς), δεν αγωνιστήκαμε καθόλου στο παιχνίδι. Είναι ντροπιαστικό να έρχεσαι εδώ και να δουλεύεις με τον τρόπο που το κάναμε. Ντροπιαστικό, παιδιά. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι απαράδεκτο. Και αν αποδεχτείτε κάτι τέτοιο, ζείτε σε άλλο κόσμο, παιδιά. Ένας διαφορετικός κόσμος».

Αφού κάθισε και χρειάστηκε 15 δευτερόλεπτα για να ηρεμήσει ο Αρτέτα συνέχισε την εξαγριωμένη ομιλία του. Και πρόσθεσε: «Μην ανησυχείτε, θα αντιμετωπίσω τον κόσμο (ΜΜΕ). Σήμερα είναι δύσκολο να σας υπερασπιστώ, παιδιά, σκληρά. Θα ξαναπάρω όλα τα σκατά, μην ανησυχείτε. Αλλά ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε αύριο, να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις, να είμαστε εκεί, γιατί έχουμε τους οπαδούς μας εκεί. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Μπορεί (η Τότεναμ) να χάσει στη Νόριτς. Δεν ξέρεις».

Η Τότεναμ βέβαια επικράτησε 5-0 την τελευταία αγωνιστική, και παρόλο που η Άρσεναλ συνέτριψε την Έβερτον με 5-1, αποδείχθηκε πολύ λίγο και πολύ αργά. Οι Gunners κατέκτησαν μια θέση που οδηγεί στο Europa League αφού τερμάτισαν δύο βαθμούς πίσω από την Τότεναμ του Κόντε, η οποία τους είχε νικήσει με 3-0 νωρίτερα τον Μάιο.