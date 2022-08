Η Γουλβς ετοιμάζεται να σπάσει το μεταγραφικό της ρεκόρ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ματέους Νούνιες από την Γουλβς.

Ο 23χρονος Πορτογάλος κεντρικός μέσος τα βρήκε σε όλα με την αγγλική ομάδα στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κλείνοντας και την τελευταία εκρεμμότητα που απέμενε για να επέλθει οριστική συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών.

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας αναμένεται να λάβει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, πράγμα που θα καταστήσει τον Ματέους Νούνιες πιθανότατα την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Γουλβς, ξεπερνώντας κι εκείνη του Φάμπιο Σίλβα που είχε φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι, ο Πορτογάλος διεθνής πραγματοποίησε 50 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα σκοράροντας τέσσερα τέρματα και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε περισσότερα από 3.500 αγωνιστικά λεπτά ενώ φέτος σε δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει πετύχει ένα γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ.

Matheus Nunes has accepted Wolves proposal, here we go! Full agreement finally completed also on personal terms, €50m fee [add-ons included] was already agreed 24h ago with Sporting. 🚨🛩🇵🇹 #WWFC



Medicals scheduled in England in order to get it signed. Huge signing for Wolves. pic.twitter.com/Rh7gqTHXt1