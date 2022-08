Ο Λουίς Ντίας επανέφερε τη Λίβερπουλ σε τροχιά νίκης κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας με ένα απίστευτο γκολ, περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του παράλληλα με την περιοχή και πιάνοντας το τέλειο σουτ για το 1-1.

Στο 57' η Λίβερπουλ έδειχνε καταδικασμένη. Η αποβολή του Ντάργουιν Νούνιες με απευθείας κόκκινη κάρτα, σε συνδυασμό με το 1-0 της Κρίσταλ Πάλας, είχαν βγάλει εντελώς εκτός κλίματος τους Reds, αλλά ο Λουίς Ντίας τους επανέφερε... για τα καλά.

Ο Κολομβιανός πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ του ως τώρα στα αγγλικά γήπεδα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 μόλις στο 63' αφού πέρασε ανάμεσα από τέσσερις αμυντικούς, έκανε και μια προσποίηση και εκτέλεσε έξω από την περιοχή στη γωνία του Γουαΐτα.

OH MY GOD. WHAT A GOAL FROM LUIS DIAZ. pic.twitter.com/VxB2UQ94ww