Ο Ζοσέ Μουρίνιο κάποτε ανέλυσε τη διαφορά μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι και οι οπαδοί πιστεύουν ότι «είπε την αλήθεια».

Ο «Special One» ήταν προπονητής της Γιουνάιτεντ μεταξύ 2016 και 2018, κατακτώντας το Carabao Cup και το Europa League στην πρώτη του σεζόν. Η δεύτερη εκστρατεία του οδήγησε τους «Κόκκινους Διαβόλους» στη δεύτερη θέση πίσω από τη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, που κέρδισε τον τίτλο της Premier League με 100 βαθμούς. Την ίδια χρονιά η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από το Τσάμπιονς Λιγκ από τη Σεβίλλη και ο Μουρίνιο ξεκίνησε τη διάσημη ατάκα του «Football Heritage» (ποδοσφαιρική κληρονομιά).

Ένα από τα πράγματα που αναφέρθηκαν στο μονόλογο των 12 λεπτών ήταν το μπάτζετ της ομάδας της Σίτι σε σύγκριση με αυτό της Γιουνάιτεντ και οι παίκτες που είχε η καθεμιά στο ρόστερ της. Εν μέσω της κρίσης που διανύουν οι «κόκκινοι διάβολοι» το βίντεο του Πορτογάλου έγινε viral!

«Τα τελευταία επτά χρόνια η χειρότερη θέση της Μάντσεστερ Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ ήταν η τέταρτη. Τα τελευταία επτά χρόνια, η Μάντσεστερ Σίτι ήταν πρωταθλήτρια δύο φορές και αν θέλετε, πείτε τρεις φορές. Ήταν δεύτερη δύο φορές. Αυτό είναι κληρονομιά. Ξέρετε τι είναι επίσης η κληρονομιά; Ο Οταμέντι, ο Ντε Μπρόινε, ο Φερναντίνιο, ο Νταβίντ Σίλβα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο Αγκουέρο. Είναι επενδύσεις από το παρελθόν, όχι από τα δύο τελευταία χρόνια»

Με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στον πάτω της βαθμολογίας της Premier League μετά από δύο ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια της, τα λόγια του Μουρίνιο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

«Μια μέρα που θα φύγω, ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βρει τον [Ρομέλου] Λουκάκου, [Νεμάνια] Μάτιτς και [Ντέιβιντ] Ντε Χέα. Θα βρουν παίκτες με διαφορετική νοοτροπία, ποιότητα, υπόβαθρο, με άλλο status, τεχνογνωσία. Η πραγματικότητα είναι ότι μερικοί σύλλογοι ήταν έτοιμοι να κερδίσουν. Άλλοι σύλλογοι δεν είναι έτοιμοι να κερδίσουν».

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αντικατέστησε τον Μουρίνιο στα τέλη του 2018 και πούλησε τον Ρομέλου Λουκάκου στην Ίντερ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Νεμάνια Μάτιτς είναι στη Ρόμα και ο Νταβίντ ντε Χέα παραμένει η πρώτη επιλογή τερματοφύλακας στο Ολντ Τράφορντ.

Οι οπαδοί που τότε αντέδρασαν στα σκληρά λόγια του Μουρίνιο τώρα και έχουν αρχίσει να συμφωνούν μαζί του!

This man speaks nothing but the truth. pic.twitter.com/cWAYbcvPai