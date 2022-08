O Μαρκ Κουκουρέγια έκανε σκληρό φάουλ στον Κριστιάν Ρομέρο στο 9ο λεπτό του ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ και ο Αργεντινός τον... μαλλιοτράβηξε στις καθυστερήσεις για «ρεβάνς».

Ο Μαρκ Κουκουρέγια ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός για την Τσέλσι στο εντός έδρας ντέρμπι με την Τότεναμ και ήταν πρωταγωνιστής μαζί με τον Κριστιάν Ρομέρο σε δυο φάσεις που σήκωσαν συζητήσεις. Στο 9ο λεπτό ο Ισπανός αριστεροπόδαρος αμυντικός πάτησε στο γόνατο των στόπερ των Σπερς, όμως διαιτητής και VAR δεν εντόπισαν παράβαση.

