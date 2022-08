Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς συστήθηκε με... υποσχέσεις στο κοινό του «Emirates», πέτυχε τα (δυο) πρώτα του γκολ στην Premier και με ισάριθμες ασίστ οδήγησε την Άρσεναλ σε επιβλητική νίκη επί της Λέστερ (4-2).

Κάθε σύγκριση με τον Τιερί Ανρί εμπίπτει στη σφαίρα της ιεροσυλίας. Όταν όμως βλέπεις αυτό το πλαστικό πλασέ του Ζεσούς απέναντι στη Λέστερ, τότε ασυνείδητα και σχεδόν ενοχικά το μυαλό πλημμυρίζει με αναμνήσεις και εικόνες από τον θρύλο της Άρσεναλ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μόνο δεδομένο είναι πως ο Βραζιλιάνος χάρισε θέαμα και υποσχέσεις με το... καλημέρα μπροστά στο διψασμένο κοινό του «Emirates».

Με τα δυο πρώτα του γκολ στην Premier ως Gunner και με ισάριθμες ασίστ, ο Ζεσούς έδειξε τον δρόμο για τους Λονδρέζους που καθάρισαν με 4-2 τη Λέστερ και συνέχισαν με νίκη την πορεία τους στη φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ, αφού μόλις στο 23΄ο Ζεσούς ντύθηκε... Ανρί και με φοβερό πλασέ άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στην Premier League. Στο 35΄και έπειτα από αναταραχή στην άμυνα της Λέστερ, ο Βραζιλιάνος χτύπησε και πάλι για το 2-0 και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του κλαμπ που πετυχαίνει «ντοπιέτα» στο εντός έδρας ντεπούτο του στην Premier.

Το αυτογκόλ του Σαλιμπά (53΄) φάνηκε να βάζει προσωρινά ξανά στο παιχνίδι τις Αλεπούδες, όμως η απάντηση των Gunners ήταν άμεση με δράστη τον Τζάκα στο 55΄.Είκοσι λεπτά αργότερα ο Μάντισον έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση για το 3-2, όμως και πάλι η Άρσεναλ ανάκτησε κατευθείαν τη διαφορά των δυο γκολ, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Μαρτινέλι (76΄).

Granit Xhaka second goal ⚽



Gabriel Jesus finds the Swiss midfielder who arrows one in to silence any thoughts of a comeback 🔥🎯



Arsenal 4-2 Leicester Citypic.twitter.com/AnKcnh1hrq